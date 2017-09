La Switch va t-elle bouffer la PS4 et la XOne ?

Arcade Archives

Hamster va porter sur Switch les classiques arcade de Nintendo : Mario Bros sera dispo le 27 septembre, suivi de VS Super Mario Bros, BS Balloon Fight, VS Ice Climber, VS Pinball et VS Cluclu Land. Attention on parle bien des versions arcade et non Nes. Mais à quel prix ? Si c'est à 6,99€ comme les jeux NeoGeo ça serait beaucoup trop cher !



ARMS

mise à jour avec un nouveau perso (Lola Pop) et la possibilité bienvenue de pouvoir reconfigurer les touches.



Splatoon 2

Mise à jour gratos le 16 septembre, avec un nouveau niveau (Canalamar) et une nouvelle arme (le Para-encre XL).



Snipperclips Plus

Une version "+" en boite.



Super Mario Odyssey

Un pack Special console + jeu sortira, avec des Joy-Con rouges... mais le jeu sera à télécharger, grrrrrr.... A noter que les graphismes semblent avoir été retravaillés depuis l'E3.



Mario Party: The Top 100

Une compil 3DS des 100 meilleurs jeux issus de tous les Mario Party ! A noter qu'il sera possible de jouer à 4 avec 4 consoles et 1 seule cartouche. Sympa. Sortie en janvier.



Et puis encore plein d'autres trucs : Minecraft: New Nintendo 3DS Edition (qui va cartonner auprès des jeunes), Super Mario 3D Land, Kirby: Triple Deluxe, et Luigi’s Mansion 2 qui passent en "Nintendo Select", Rocket League très attendu, les RPGs de chez Atlus, etc... Je vous laisse mater la vidéo globale du billet précédent.





Nintendo is back et ça fait très mal ! Avec les éditeurs tiers en feu (Doom, Wolfenstein, LA Noire, Elder Scroll, etc...), les jeux de sport (FIFA, NBA 2K, WWE), les jeux indé en grande quantité, et bien sûr les exclus inimitables de BigN (Mario, Mario Kart, Zelda, Smash Bros, Metroid, Pokemon...) Nintendo va t-il tout rafler en cette fin d'année ? Le Doc pense que OUI.