Team17 vient de confirmer la sortie d'ici la fin de l'année de Worms W.M.D sur Nintendo Switch (déjà sorti sur PS4 et XOne) ! Une grande nouvelle pour les fans de la licence ! Les fans d'Amiga n'ont pas oublié ce jeu de 1995. Il manque la date et à savoir si ça sortira en cartouche (je ne pense pas). Les vers de terre totalement givrés sont de retour et ça va en chier !