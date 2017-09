Le Games Tours Festival du 7 au 8 octobre

Notre patient grand malade Raphyyy nous signale que le weekend du 7 au 8 octobre il sera sur le stand retrogaming du Games Tours Festival (avec notamment du matos et des jeux qui viennent du forum de Gamopat). Il y aura aussi pleins de truc cools et des célébrités comme Marcus ou Fred of the dead (noob) sur la scène retro, et bien d'autres partout pendant le festival. Donc si vous êtes du coté de Tours, n'hésitez pas a passer à ce rendez-vous dédié au jeu !