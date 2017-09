Nes GOLF caché dans la Switch !

Alors là c'est fort : le jeu Nes Golf de Satoru Iwata, serait caché en "easter egg" dans le code de l'interface de la Switch ! Pour le trouver, il faut être le 11 juillet (date de la mort de Satoru, RIP) et effectuer le geste que Satoru avait l'habitude de faire à chaque Nintendo Direct, le fameux « directly to you » avec les mains qui partent en direction de l’écran en tenant chaque JoyCon dans une main.



Le seul moyen de contourner ? Avoir une console 1.0 (jamais connectée) et simuler la date du 11 juillet. Possible pour les nouveaux acquéreurs de la Switch ! Sinon, rendez-vous le 11 juillet !