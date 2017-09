Orgie d'indie sur Switch !

La Nintendo Switch, en plus de proposer les meilleures exclusivités en support physique (Mario, Mario Kart, Zelda, ARMS, Splattoon, Xenoblade...et ce n'est qu'un début) risque de devenir très rapidement la plateforme n°1 pour le développement "indie". Si en plus les éditeurs tiers s'y mettent avec FIFA, NBA 2K, MXGP, Elder Scroll... la console pourrait mettre au tapis Sony et Microsoft dont les Triple A sont oubliés 15 jours après sortie.



Un nombre incroyable de jeux "Nindies" sont à venir en cette fin d'année, dont beaucoup sont des exclus temporaires. Je vous laisse mater cette orgie de titres en vidéo !