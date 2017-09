[PARTENARIAT] Gemba-Games fait sa rentrée

Si vous avez envie de rétro-gaming pour la rentrée, notre fidèle partenaire Gemba-Games.fr est la pour vous servir avec une bonne dose de nouveaux produits : des consoles modifiées, des jeux, des accessoires et de nouveaux Mods pour vos consoles préférées...



Et comme d'habitude, une remise est accordée à chaque Gamopateuse et Gamopateur sur demande par MP à Rax sur le fofo.

http://www.gamopat-forum.com/u2537contact