Si il y a bien un shoot que j'attends sur PS4 c'est Raiden V ! Et O joie, c'est bien confirmé : il sort en boite en France ! On pouvait en douter après la déconvenue Xbox One... Et il est désormais en précommande sur Amazon pour seulement 39,99 boules (port gratos) ou 37,99 pour les membres Premium.



Sortie du jeu le 13 octobre. Préco d'office !