[RANDOM] PUNCH-OUT !! / Arcade

1984, fini les bornes impersonnelles et les meubles d’arcade dédiés commencent à fleurir ici et là. Un précurseur : Nintendo comme d’habitude, et plus particulièrement avec son nouveau jeu de boxe qui va enflammer les salles d’arcade, j’ai nommé : Punch Out !! Eh oui, avant d’endosser le rôle de Little Mac sur NES, Punch Out, après être apparu sur Micro Vs System, est devenu un jeu d’arcade, un vrai. Retour sur un jeu qui va marquer son époque au fer rouge.



