Sine Mora EX daté sur Switch

SIne Mora EX est enfin daté pour la Nintendo Switch : le 26 septembre prochain chez Donald et le 10 octobre chez Manu. C'est THQ Nordic qui vient de le confirmer.



Le jeu a été assez bien accueilli cet été sur le trio PS4/XOne/PC : 81% Metacritic sur PS4 (87% par les joueurs). A savoir que vous pourrez y jouer en coop' via les Joycons. C'est à priori la date de sortie démat... et je suis plutôt inquiet car on ne parle plus du tout d'une version physique, pourtant prévue au départ.