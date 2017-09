[SPEEDTESTING] Rayman Legends / Switch

Pas de vrai test pour ce Rayman, on le connait, il est déjà sorti sur de multiples supports… mais une confirmation : c’est de la bombe vidéoludique baby ! Un chef d’œuvre du jeu de plateforme 2D, surtout pour son aspect artistique, même si l’aspect gameplay est très bon. Dire du bien d’un jeu Ubisoft, c’est dur, mais je fais l’effort !



Un gameplay simple et efficace, la plupart du temps seuls les boutons saut et poing servent… même si il faudra quelques fois utiliser le bouton aide de Murphy (sans tactile, sauf sur dans un mode dédié), le tir ou la course (gâchette). Simple mais redoutable, il faudra faire preuve de bons reflexes et d’une bonne analyse du terrain de jeu. On peut rapprocher ce jeu de DK Country sur cet aspect, ça reste de l’apprentissage de parcours, ça peut agacer parfois, mais c’est tellement bien fait. Le re-playabilité est énorme, car pour nettoyer totalement un niveau il faudra y revenir plein de fois. De plus le contenu est immense, beaucoup de niveaux, beaucoup d’add-on (avec toujours le Kung Foot et un mode tournoi, les défis quotidiens avec classements mondiaux...). Et pour en revenir à l’aspect artistique, quelle claque, je n’arrive toujours pas à m’y faire, c’est splendide, avec des décors aux multiples scrollings, et une fluidité à toutes épreuves. Un régal pour mes vieux yeux.