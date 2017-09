[TEST] Le Panel Arcade Plug and play 815 jeux Pandora's Box 4S +

Plug & Play ? Sur la face avant les connecteurs : Un HDMI, un VGA, une prise jack audio, une molette de volume, une prise pour l'alimentation, une prise USB, et un bouton Service, et un bouton de mise en route. Il suffit de brancher le bloc d'alimentation, et le cordon HDMI sur la TV, d'allumer la bête et hop on peut jouer tout de suite à l'un des 815 jeux disponible... C'est simple et moi j'aime ça !

Est-ce que les jeux sont bien émulés ? Est-ce jouable ?



Je n'ai pas encore essayé tous les jeux, mais la plupart fonctionnent parfaitement bien.

J'ai toute fois remarqué que certains jeux déconnent... Gyruss par exemple a un son pourri, dans Rygar les sound effects sont décalés d'une demi seconde après l'action ... C'est bizarre !

Je me suis concentré sur les shoot them up, car c'est mon type de jeux favoris, et là je n'ai constaté aucun problèmes, que ça soit pour les shoot verticaux ou horizontaux. Un Dodonpachi par exemple tourne parfaitement bien... Et sur une TV de 101cm de large branché sur un système audio 5.1 ça dépote grave !





Quelques précisions



J'ai réglé ma Télé HD en mode écran 4/3, ce qui évite les déformations de l'image originale.

La colorimétrie sur le "mode jeux" pour avoir des couleurs qui pètent bien. Je joue à environs 3 mètres de l'écran, les pixels ne sont donc pas agressifs !



Notez que la Pandora's Box propose un mode "d'amélioration de l'image" qui adoucit l'aspect pixélisé de l'image, mais qui donne un effet étrange... J'ai préféré me passer de cet effet.

Pas de possibilité de scanlines... Mais si on passe par la prise VGA, il est tout à fait possible d'ajouter un Scanline Generator entre le Box et la télé.



L'ensemble est livré avec un cable HDMI de très bonne facture de 3m de long, d'un cable VGA de même longueur, d'un câble USB, et de son bloc d'alimentation. 2 boutons sont aussi fournis en cas de casse.



Un manuel en anglais, mais dont la compréhension se fait délicate tant la traduction du chinois vers l'anglais est mauvaise !



Le stick peut aussi se connecter à un à PC, une Xbox ou une Playstation via le port USB, et se transforme alors en double stick arcade pour la console ! Il y a divers boutons sur le haut du panel dont la fonction m'échappe pour l'instant.





Au final



J'ai payé cette console arcade 145€ frais de port compris depuis le site Aliexpress, chez le vendeur 3A Game qui apparemment est le constructeur original de la carte Pandora's Box.

J'ai eu de la chance car je n'ai pas eu de taxe de douane. J'ai reçu le colis en 3 semaines.

Pour le prix je suis satisfait. Je peux m'adonner au plaisir de l'arcade sur tout écran pourvu d'une prise HDMI ou VGA, sans avoir à régler quoi que ce soit. Même si certains jeux sont mal émulés, la grande majorité fonctionne très bien. Sortir cette console lors d'un repas entre pote et c'est parti pour des heures de jeux et de fun. Je suis donc satisfait de mon achat !



Le lien qui va bien si vous voulez acheter ça :

https://fr.aliexpress.com/item/Pandora-s-box-4s-plus-815-in-1-game-arcade-console-usb-joystick-arcade-buttons-with/32825511631.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1GJOFO