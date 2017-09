[TEST] Metroid Samus Returns / 3DS

Metroid Samus Returns

Support : 3DS (testé sur New 3DS XL)

Editeur : Nintendo

Développeur : Mercury Steam

Sortie : 15 septembre 2017

Il aura fallut attendre longtemps pour voir débouler un vrai jeu Metroid sur 3DS, car bien sûr on ne peut prendre en compte cette daube intergalactique de Federation Forces... Et Nintendo a confié aux espagnols de Mercury Steam la tâche de relancer la série via un choix qui peut paraitre étrange : faire un remake de Metroid II sorti sur GameBoy en 1992. Et moi mon challenge va être ici de vous donner un avis sur le jeu sans que je sois fan de la licence... Bah oui moi je suis avant tout du côté de Mario, Kirby et Yoshi ;) Mais bon, Samus est quand même sacrément canon...

Comme en 1992, mais désomais en couleur et en 2,5D relief

Bon, rassurez-vous, Mercury Steam connait déjà la 3DS et le revival de vieilles licences puisqu'ils ont déjà pondu un plutôt bon Castlevania sur 3DS en 2013. Un Metroid au gameplay 2D est en tout cas un bon choix pour la 3DS car dans le style FPS (comme sur Gamecube) le jeu n'aurait pas été très agréable à jouer sur la petite portable pas faite pour ça, et les limitations de puissance auraient rendu le jeu surement très fade graphiquement. Toujours est-il, s'attaquer à Metroid était quand même une mission périlleuse pour les développeurs espagnols. On retrouve donc Samus sur la planète SR388, l'angoissante planète des Metroids, où elle va à nouveau devoir faire le grand ménage. Allez hop je saute de mon vaisseau, je recharge mon arme, ça va chier, il y a un Univers à sauver bordel de sprites !

Qui dit remake dit reprendre la plupart des concepts du jeu... 8bit. Et là on fait un peu face à une faille spatio-temporelle qui pourrait détruire l'Univers : Combiner une réalisation 3D (au gameplay 2D certes) de haute qualité avec des mécanismes de jeux "Metroidvania" ultra-rétro (dus aux limitations des consoles 8bit à l'époque) donne à mon goût un résultat assez décalé. Monstres et blocs de pierre qui réapparaissent non-stop, petites zones de jeux avec portes pour changer de zone, ennemis longeant les murs sans réelle IA... on joue bel et bien à un jeu GameBoy... avec une réalisation digne des meilleurs jeux 3DS.



Mais heureusement les développeurs ont enrichi le jeu avec plein de cadeaux Bonux : apparition du tir libre (grâce à la gâchette L), utilisation du contre via un bon timing (assez sympa), le grappin de Super Metroid pour jouer à Tarzan, et une jauge Aeon qui va permettre à notre héroîne d'acquérir de nouvelles compétences : scan du niveau (même si ça casse le côté recherches), bouclier, meilleur tir et ralentissement du temps. Des compétences à utiliser au bon moment ! Donc voilà au final le jeu est beaucoup plus riche en possibilités que Metroid II... Ce n'est pas du tout un simple copier-coller.

Si au début on se fait un peu c... l'aventure monte doucement en puissance, mais les petites zones de jeux, le déséquilibre dans le level design, et les mécanismes rétro font qu'on a pas l'impression de vivre une grande épopée... C'est mon avis, d'autres diront que c'est génial car on se croirait sur GameBoy :) Mais que les hardcore gamers poilus se rassurent : la difficulté est quand même là et il n'y pas trop de zones de sauvegarde. Mais n'espérez pas de grosses énigmes qui vous fassent tourner en rond, car les solutions à vos problèmes pour progresser se trouveront toujours dans le niveau où vous vous situez. Donc voilà, c'est plus une succession de niveaux qu'une aventure. Et gros coup de gueule contre le mode de jeu Fusion (un mode difficile) déblocable avec un Amibo... Grrrrrr



Si le gameplay à l'ancienne est bon, question prise en main, c'est pas le top du top, car on est très crispé sur la 3DS... surtout avec le tir ajusté, ou il faut appuyer sur la gâchette L tout en contrôlant le stick gauche peu précis. Aussi l'écran tactile est à mon goût peu intuitif. Quant à la réalisation technique, là rien à dire, c'est beau, ça ne rame pas ou rarement (du moins sur New 3DS), et l'effet de profondeur déchire le slip (sur New 3DS XL), l'un des plus beau effet stéréoscopique jamais vu sur la console. Enfin, musicalement parlant, c'est top, normal quand on sait que c'était l'équipe de Super Metroid qui a bossé sur cette partie !