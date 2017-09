[TEST] WRC 7 / PS4

WRC 7

Support : PS4

Existe également sur XOne, PC

Editeur : BigBen

Développeur : Kylotonn

Sortie : 15 septembre 2017

Après les plutôt moyens Sebastien Loeb Rally, WRC6 et DIRT Rally l'an passé, et après la daube intergalactique DIRT 4 cette année, j'avais comme l'intuition que ce WRC 7 était enfin le jeu de rallye que j'attendais... J'avais suivi le développement, j'avais vu les progrès de Kylotonn ces derniers temps (un très bon FlatOut 4), et j'y croyais donc à fond ! Je viens d'y jouer toute la nuit... et vous livre un avis... même si je ne suis pas tout frais. Mais rassurez-vous je suis encore lucide ;) Je me prends un petit café What Else et je suis à vous.

Oui DIRT Rally et DIRT 4 m'ont énormément déçu... DIRT Rally est une démo technique visuellement incroyable (plus beau jeu PS4), mais un jeu ultra ennuyeux et sans âme (c'est un peu le Shadow of the Beast du jeu de Rallye, comprendra qui pourra). Quant à DIRT 4 c'est juste une hooooonte que de proposer un jeu avec des environnement totalement génériques (conçus par générateur automatique), se ressemblant tous, sans relief, sans personnalité ; lié à de fausses compétitions (juste du déblocage façon jeu Android), et avec un gameplay qui ne sait pas où se situer pour tenter de plaire à un max de casu du dimanche. J'ai failli balancé le jeu à travers la fenêtre avant de me rendre compte que je pouvais le revendre... Sebastien Loeb Rally était quand à lui très complet et assez immersif, mais résolument trop faible en terme de gameplay, physique de jeu et réalisation... Quant à WRC 6 il était sur la bonne voie (surtout sur PC), mais il manquait encore un petit quelque chose. Allez hop, et si maintenant on causait de WRC 7 !? Je me fais une petite cracotte au beurre et je suis à vous.

Pour info le jeu prend environ 18 gigots d'agneau sur votre disque, ce qui est raisonnable. Alors ce qui frappe d'entrée c'est que c'est plutôt soigné, on sent qu'il y a eu un apport artistique. Les menus sont clean, faciles à comprendre, tout est bien rangé, coloré, soigné. Pas de surprise au niveau du contenu : du rallye en partie rapide, en mode carrière, et du multi avec notamment le fameux mode écran splitté en local ! Et ça c'est très sympa, mes enfants adorent ! Vous pourrez aussi participer à des défis online, ou tout simplement faire du time-scoring et tenter de bien vous classer dans le top mondial, sachant que c'est aussi super bien présenté, avec les ghosts des meilleurs temps, et un menu de time-scoring très propre ! Les 13 circuits du championnat du monde sont présents, avec plusieurs spéciales à chaque fois, il y a de quoi faire ! C'est autre chose que les 5 rallyes de DIRT 4, dont 4 se ressemblaient comme des gouttes d'eau ! Il faudrait que j'arrête de critiquer cette daube de DIRT 4... Sinon l'attaché de presse de Codemasters va me tomber dessus.

Alors quid du gameplay ? Les réglages sont très simples, 4 paramètres : aide au départ, aide au freinage, dégâts ou pas, et boite de vitesse auto ou pas. C'est tout ! Et ça c'est un vrai PLUS ! Car le jeu ne se perd pas dans des paramétrages à la carte totalement perturbants pour le joueur (comme dans DIRT 4) et qui en général démontrent une non maitrise de développeurs n'ayant pas réussis à équilibrer leur gameplay. Ici Kylotoon semble sûr de son fait : le gameplay serait-il bien pensé ?! (On va voir ça). Bon sinon il y a quand même des niveaux de difficultés, mais qui sont liés uniquement à la force de l'IA dans les courses.



Allez Vroooooom ! D'entrée je suis séduit ! Le contrôle de la voiture, du freinage et du frein à main me semblent aussitôt instinctifs... Je passe en mode capot, mon mode préféré. J'ai l'impression de sentir la route (qui est superbement modélisée), pas d'effet de savonnette, pas de conduite kéké-casuale non plus, tout semble bien réglé ! Après 3 ou 4 courses je peux l'affirmer : Kylotonn a trouvé le bon paramétrage et le gameplay est au top ! C'est technique et fun à la fois ! Quant à la physique du véhicule, c'est franchement très réussi également, la bagnole se comporte très bien face aux aléas de la route et des éventuelles collisions. Et vraiment un gros plus à la route qui est bosselée et variée, bref ça ressemble vraiment à une route.

Mais un jeu de Rallye a également besoin d'une réalisation crédible, car bon, on est seul au monde avec son volant face à la route et à la nature, il faut pouvoir s'immerger ! A savoir que j'ai testé le jeu sur une PS4 classique, pas PRO, donc ça ne pourra être que mieux sur une PRO.



Le framerate était le gros souci de WRC 6, il était à 30FPS mais soufflait d'un drôle effet de hoquet... Et ça gâchait un peu tout ! Ici plus de souci, le problème est réglé, on est sur du 30FPS stable (peut-être plus sur PRO ?) et sans failles. Et les graphismes sont en net progrès, les effets de lumière très bons, la route superbe et variée, idem pour le relief, avec des effets visuels très bons, et une vue parfois dégagée assez sublime. Bien sur on n'est pas au niveau des graphismes de DIRT Rally, mais c'est beaucoup mieux que les graphismes génériques de DIRT 4... et ceci même si DIRT 4 tournait en 60FPS. Et je vais vous le dire franchement, globalement le préfère quand même les graphismes de WRC 7 à ceux de DIRT Rally, car c'est plus varié, avec 13 environnement ayant leur propre "personnalité".



Bref, je suis très satisfait, le slip est tendu à son max. A noter un replay assez génial qui donne envie de revoir toutes ses courses en se caressant le téton gauche. Quant à la bande son, je ne suis pas un grand spécialiste des bruits moteurs, mais moi ça me convient parfaitement, ça à la pêche. Tiens... J'ai soudainement une grosse envie : tester ce jeu sur PS4 PRO... Une envie irrésistible. Ne pas craquer pour une PS4 PRO, ne pas craquer. Allez, je me prends encore un petit What Else, ne bougez-pas.

Bien. Alors, si on résume : Gameplay excellent ? Réalisation très bonne ? Contenu classique mais qui fait le job. Tenons-nous là un grand jeu de Rallye ? OUI, clairement, pour moi c'est le meilleur jeu de rallye de cette génération tout simplement, et je ne peux plus m'arrêter d'y jouer ! Je me suis lancé dans le mode carrière, commençant en WRC Junior, et d'entrée tout semble bien se passer, c'est ni trop difficile, ni trop simple, j'espère passer en 1 ou 2 saisons en WRC 2 avant de rejoindre l'élite suprême. Et en même temps je tente quelques time-scoring pour tenter de titiller les meilleurs pilotes virtuels.

Quid des défauts ? Là je m'adresse à Kylotonn droit dans les yeux. Pour le 8 il faudrait un mode bonus additionnel "sexy", genre une course de côte, ça serait sympa de rajouter un petit quelque chose. Et il faudrait par contre mettre le paquet sur des écrans intermédiaires immersifs durant la carrière... Quelques cinématiques contextuelles seraient bienvenue pour une immersion réelle. Mais voilà, c'est à peu près tout. Au fait, achetez FlatOut 4 de Kylotonn.



Je me marre quand je lis certains tests de WRC7... Sans citer mes sources, comme celui qui compare WRC 7 avec Forza Motorsport 7. Sachez que dans Forza il y a plus de choses à faire, on s'ennuie moins parait-il... 1. Il compare des jeux qui n'ont absolument rien à voir, et 2. Forza 7 n'est pas sorti ! Ou encore les tests qui trouvent que DIRT 4 était plus beau... Je vous jure... ces bytos de testeurs en couches-culotte qui n'ont même pas connu TURBO en arcade ni ENDURO sur Atari 2600.