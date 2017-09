Trevor Philips bientôt en costume de Super Mario ?

La rumeur enfle sur la toile : Après L.A. Noire, les stars du Rock seraient en train d'adapter GTA V sur Switch ! Certes, ça serait génial, ça voudrait dire que Nintendo a définitivement réussi son pari d'ouverture aux éditeurs tiers, mais en même temps je me pose des questions : quid de l'installation du jeu ? Car à mon avis ça ne peut pas se jouer directement sur la cartouche... et quand on sait que ce jeu occupe je crois plus de 50 gigots dans nos PS4...