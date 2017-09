Un Turrican-Like en approche !

C'est le prochain jeu de WayForward, The Mummy Demastered, et ça s'annonce génial ! Un mélange de Metroid, Aliens, Ghouls'n Ghost et surtout Turrican, une DA géniale, une bande-son au top... Tenez, voici ma carte bleue... et les clefs de ma bagnole.



WayForward sont des spécialistes du néo-rétro, on leur doit par exemple Contra 4, Aliens Infestation ou encore Shantae Half-Genie Hero. Mais ce dernier jeu semble vraiment au dessus de la mêlée ! Prévu sur PS4, XOne, PC et Switch !