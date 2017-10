[C'ETAIT IL Y A 30 ANS] Enfin un concurrent pour TILT !

Fin 1987, le magazine TILT a enfin un concurrent avec GENERATION 4 ! Le n°1 est plutôt un guide micro-console, jeux ATARI ST-Amiga Vs jeux Nes Master System. Le magazine semble ouvrir grande la porte aux console contrairement à Tilt qui s'enfermera un peu trop dans le jeu vidéo sur micro.



Pourquoi Génération 4 ? Parce qu'ils ont considéré qu'on en était à la 4ème génération de jeux vidéo... On peut imaginer : génération Pong, génération Atari/Coleco, génération micro 8bit et donc génération ST/Amiga/consoles SEGA & Nintendo.



C'est donc le 2ème plus vieux magazine généraliste de jeux vidéo français. Il ouvrira la voix à plein de publications, à commencer par Joystick fin 1988.



Le magazine disparaitra en 2004.