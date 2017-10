Flop, encore un nouveau jeu de moto chez Milestone

Au programme les licences officielles 2017, un moteur graphique Unreal Engine 4, un mode carrière avec débuts en Lites, la Monster Energy Cup, les vrais stades reproduits via la photogrammétrie... et un éditeur de pistes. Le jeu est prévu pour le 13 février 2018 sur PC, PS4, XOne et un peu plus tard sur Switch (une demi-surprise car on sait déjà que MXGP 3 va débarquer avant la fin de l'année sur la console de Nintendo).



Espérons que cette licence ne marque pas la fin de MXGP ? Milestone devrait je pense alterner une année sur deux entre MXGP et le Supercross... à défaut hélas de tout regrouper dans le même jeu.