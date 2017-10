L'Alchimie 12 du 10 au 12 novembre dans la Drôme

Cette douzième édition accueille tous les passionnés de technologie, du débutant à l’expert, chacun a sa place. Ces trois jours seront agrémentés de stands, de conférences ainsi que de concours à l’attention des plus créatifs. On peut compter sur le dynamisme de la communauté Amiga pour créer l’évènement. Cette année est aussi marquée par les 20 ans de l’association triple A.

L’Alchimie 12 fait l’objet d’une demoparty favorisant la créativité dans le cadre de concours (graphismes 2D et 3D, musiques, animations 3D, programmation sur tous types de machines, court-métrages vidéo). Les archives des productions précédentes sont disponibles sur le site de scene.org et les résultats de 2015 sont quant à eux disponibles sur le blog de Triple A.



Les portes sont ouvertes au public durant une demi-journée le Samedi après-midi de 14h à 17h. Cela permet à chaque participant de faire découvrir sa passion, ses recherches, ses travaux. C'est une occasion unique de transmettre ses connaissances et de faire des rencontres.



Si vous souhaitez participer à l'organisation, proposer une animation ou une conférence, ou aider à trouver des partenaires, vous pouvez prendre contact avec les organisateurs ou utiliser le forum. Vous pouvez aussi utiliser le forum pour organiser des covoiturages.



Plusieurs membres Gamopat ont l’habitude de participer à l'événement, vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer Strider, Lulrik (moi même), MacDeath, Majikeyric, Esperluette, et d'autres pour lesquels je ne suis pas encore au courant ! Nous pourrons discuter, échanger, présenter nos machines et jouer ! Le tout agrémenté de conférences.