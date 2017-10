La Gamecube bientôt sur Switch ?!!!

Une belle surprise découverte dans la mise à jour 4.0 de la Nintendo Switch : elle prend en compte la compatibilité de l'adaptateur USB pour manette Gamecube (celui de la Wii U qui avait été conçu à la base pour Super Smash Bros). Il n'y a pour ainsi dire plus aucun doute possible : les jeux Gamecube vont débouler en 2017 sur Nintendo Switch !!!! Je n'en peux déjà plus... F-Zero GX, 1080° Avalanche, Wave Race Blue Storm bientôt jouables dans mes WC ??? Rhaaaaaaaaaaaaa !

PS : Et ça semble fonctionner avec pas mal de jeux Switch, un Gamopat a joué avec à Sine Mora et Breath of the Wild (contrairement à la WiiU ou c'était réservé à un seul jeu). Pour la connecter c'est très simple : ouvrir le menu d'ordre des manettes, et presser L+R (il est indiqué USB pour la manette Gamecube) et le tour est joué ! Merci à F.Destroyer pour l'info ;)