La Neo Geo se porte bien sur Switch

Après Burning Fight jeudi dernier, c'est Metal Slug X qui sortira ce jeudi sur Nintendo Switch dans la série ACA Neo Geo. Pour Rappel la version X est le remaster de Metal Slug 2 avec au programme : suppression des ralentissements, deux nouvelles armes, des armes plus puissantes, deux nouveaux véhicules, une refonte graphique et une nouvelle mise en scène finale. Une version intéressante donc, considérée comme le 3eme meilleur opus, après le 1 et le 3. Suivront The King of Fighters 95, Robo Army et Mutation Nation.



