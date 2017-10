Ne jetez pas encore Project CARS 2

Tout le monde, ou presque, peste après Project CARS 2, injouable à la manette sur console... On est proche du scandale industriel ! Certains Gamopats, pourtant fans du 1, ou fans de jeux de caisse orientés simu, l'ont déjà revendu... C'est dire.



Un espoir peut-être aujourd'hui avec un patch 2.0 de 8 gigots qui vient de se lancer en téléchargement sur ma PS4... 8Go c'est énorme, mais je pense que c'est nécessaire tellement le jeu livré n'est pas terminé ! Alors avec ma connexion minitel je n'ai pas encore pu tester cette MAJ mais j'ai trouvé sur le site officiel en anglais ce que doit apporter ce patch :



• Improved driving line assist.

• Various AI behavioural and race line improvements.

• Multiple improvements and enhancements to multiplayer, and lobby handling.

• Improvements and enhancements to audio and sound effects.

• Improvements and enhancements to replays and replay cameras.

• USB keyboard support improved.

• Improvements, enhancements and fixes to Career flow.

• Enhancements to various cars’ handling and standard setup improvements.

• Tweaks and fixes to Achievement / Trophy unlock logic.

• Tweaks and fixes to setup UI and flow.

• Improved default assists for gamepad users.

• Fixes and improvements to headlights and brake lights.

• Fixes and improvements to ICM appearance and functionality.

• Improvements and enhancements to steering wheel support.

• Fixes and improvements to certain weather / tyre combinations.

• Optimisations to tracks across the game.

• Myriad render and performance tweaks and improvements.



Bon... On va voir... Je vous tiens au courant... Mais à mon avis ce n'est pas le dernier patch ;)