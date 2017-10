Phil Spencer nous prend vraiment pour des cons

C'est tellement le vide sur Xbox One que ce pauvre Phil Spencer tente de faire passer la rétrocompatibilité Xbox One > Xbox 1 comme un événement majeur... Rendez-vous compte : faire tourner des jeux d'une console de 2001 sur Xbox One ! Le rêve qui devient réalité !

Nous sommes proches, nous sommes très proches. Je dispose d'un petit tableau de bord que je peux consulter et sur lequel sont listés tous les jeux (rétrocompatibles) et qui indique où ils en sont en termes de validation. Je connais tous les jeux de la Xbox originale qui arrivent mais je ne crois pas que nous les ayons tous annoncés. C'est quelque chose que nous devons faire en partenariat avec nos partenaires (sic), mais nous sommes toujours dans le bon timing. Je suis très confiant. Les jeux tournent super bien. ll y a des choses que nous allons dire au sujet du fonctionnement de la rétrocompatibilité sur Xbox One X spécifiquement que les gens vont je pense trouver particulièrement intéressant.

"Ils sont tout proches" ! Whaouuu... De plus on sait comment Microsoft arrive à faire croire n'importe quoi à ses fans, on l'a vu avec la rétrocomp' Xbox 360, qui n'est en rien une rétrocomp', mais un jeu reprogrammé (et à télécharger !) pour être compatible ! Le fait de devoir insérer la galette originale suffit semble t-il à faire croire aux kékés du dimanche qu'il y a rétrocompatibilité ! Très fort. Et les fans n'en démordent pas : leur XOne est compatible X360 !



Et on se demande si ce n'est pas à nouveau la même arnaque qui se profile à l'horizon, car pourquoi parler de listes de jeux si la console devient rétrocomp ;) Sacré Phil.