Project CARS 2 sur Switch ? Mouais...

Ce que je peux dire, c’est que si les gens veulent vraiment une version Switch et je sais que la Switch est extrêmement populaire en ce moment, qu’ils nous le fassent savoir sur les réseaux sociaux de Bandai Namco Entertainment. Que cela soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, faites-le nous savoir partout et nous nous assurerons de faire savoir aux développeurs qu’il y a une demande. Les développeurs sont très, très réceptifs à ce qui se passe sur les réseaux sociaux et à ce que leurs fans disent. Vous pouvez également leur faire savoir sur le site de Project Cars, ils recevront assurément l’information.

Franchement, vu la tournure des événements sur Xone et PS4, jeu non terminé, avec pas mal de bugs et surtout injouable à la manette, ce n'est pas du tout une bonne idée !!! Sauf si les dév' arrivent à stabiliser le gameplay à la manette avant d'envisager de passer à la Switch, d'autant que le stick des joycons est très sensible.... Et on le sait, le public de Big N est très à cheval sur la jouabilité.