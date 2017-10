Tempest 4000 avec des images qui bougent !

Comment j'ai pu louper cette vidéo de Tempest 4000 qui date de quelques semaines ! Bordel de sprites ! Pour la petite histoire sachez qu'il y a toute une histoire derrière ce nouveau jeu.... Son créateur est le génial Jeff Minter, star baba-cool du jeu vidéo des années 80-90, et toujours au top aujourd'hui d'ailleurs.



Il avait réalisé le chef d'oeuvre Tempest 2000 sur Atari Jaguar en 1994, remake du célèbre jeu d'arcade de 1981, puis TxK, un Tempest-like sur PSVita.... Et ce "revival" sur la portable de Sony n'a pas du tout plu à Atari, le détenteur des droits, car ça ressemblait bien trop à Tempest ! Du coup la sortie prévue de TxK sur PS4 a été annulée.



Après surement de grosses négociations entre les deux parties, le Jeff s'est mis d'accord avec Atari et nous propose ainsi Tempest 4000 sous la marque Atari, et on va dire que c'est la "suite" de Tempest 2000... ou de TxK au choix ;)