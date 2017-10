Un clone de Rastan sur MSX 2 et Spectrum 128

Un superbe jeu MSX2 et Spectrum 128 vient de sortir chez RetroWorks : The Sword of Ianna. Une sorte de clone du fameux jeu d'arcade Rastan Saga de Taito (1987). C'est bien sur en cartouche sur MSX2, mais il faut savoir qu'il existe une version cartouche pour le Spectrum (même si il faudra acheter un périphérique externe). 40 boules le jeu en boite, sauf qu'il est déjà en rupture de stock. Une réappro serait prévue.