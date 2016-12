Les Suppos et Gamopats d'OR 2016

Les patients de Gamopat ont sélectionné toute l'année (de déc 2015 à nov 2016) les meilleurs jeux sortis sur console (version boite), voici désormais leur classement final :



LES SUPPOS D'OR DES PATIENTS



10. Ratchet & Clank PS4 (9 voix)

Doom PS4/XOne (9 voix)

Rise of Tomb Raider 20e anniversaire PS4 (9 voix)

No Man's Sky PS4 (9 voix)

6. Odin Sphere : Leifthdrasir PS4 (11 voix)

5. Gears of War 4 XOne (12 voix)

4. Dark Souls III PS4/XOne (13 voix)

Final Fantasy XV PS4/XOne (13 voix)

2. Uncharted 4 PS4 (14 voix)

1. Xenoblade Chronicles X Wii U (28 voix)



Et bouze d'or pour No Man's Sky PS4 (avec 25 voix)

Le jeu réussi à la fois à être dans le TOP 10 et être élu bouze 2016. Je ne suis pas étonné, en lui même c'est un jeu correct, mais ce ne fut pas du tout ce qui était prévu.



Un classement assez étonnant qui voit la victoire d'un RPG de décembre 2015 (l'année 2016 fut si pourrie ?), suivi de jeux "grand public"... J'avoue ma stupéfaction, et le Doc l'est tout autant. Par contre il approuve le choix de No Man's Sky comme pire déception de 2016, un jeu qui divise totalement les joueurs.



Autant vous dire que le top de notre Doc adulé sera totalement différent... Car le Doc un un vieux con aigri qui aime faire son intéressant à ne pas faire comme les autres ;)

LES GAMOPATS D'OR DU DOC



10. NBA 2K17 PS4/XOne

Je suis obligé à nouveau de le mettre. C'est un chef d'oeuvre absolu, le chef d'oeuvre du jeu de sport sur console, qui s'améliore quasiment tous les ans. En soit ce jeu mériterait chaque année d'être dans le top 3, mais raison gardée, il faut.



9. TRACKMANIA TURBO PS4/XOne

Un faux jeu de course simple et un peu "concon", mais très prenant. Mes enfants adorent (l'écran splitté fait toujours son effet). Addictif pour les fans de scoring et de challenge. Mias à tester avant d'adopter.



8. The King of Fighters 14 PS4

Une réalisation certes de type PS3 (pour rester gentil) mais bien propre, avec 50 personnages et un gameplay soigné aux petits oignons. Un certain manque de folie général (on ne ressent plus l'aspect 100% arcade des versions NeoGeo) mais ça reste un jeu de baston traditionnel assez costaud. Encourageons SNK pour la suite !



7. Titanfall 2 PS4/XOne

Le mode solo est arrivé, Titanfall peut enfin prétendre aux honneurs. Un FPS qui se distingue de la masse avec une réalisation très solide en 60FPS, un gameplay plutôt original et ultra fun, et un mode multi ou j'arrive même à marquer des points (moi qui suis une quiche dans ce genre de "sport" online). Oubliez Battlebide et Call of Abruty.



6. Earth Defense Force 4.1 PS4

Une réalisation totalement aux fraise, mais quel fun absolu bordel de sprite rotatif ! Quelle éclate aussi à 2 en écran partagé. Un jeu série Z bourré de bugs et approximations, mais qui s'assume totalement... Aurions nous tant aimé ce jeu si la réalisation avait été next-gen ??? Les enfants s'éclatent totalement avec ce jeu. Ca c'est du jeu vidéo !



5. MXGP2 PS4/XOne

Dans la catégorie des jeux qui n'exploitent pas la PS4, ce jeu est très bien placé, mais c'est une simulation de championnat de motocross assez fun et immersif en même temps. Je le place devant les DIRT (beau mais chiant à mourir), WRC 6 (et son framerate qui a le hoquet) et Sebastien Loeb Rally (et sa physique à la ramasse). Pas de mode écran splitté, dommage.



4. Kirby Planet Robobot 3DS

Une 3DS à l'abandon en 2016, il faut faire avec le peu que nous a proposé Nintendo, et ce deuxième Kirby fait à nouveau le boulot. Un gameplay toujours aussi génial, la recette fonctionne comme jamais. Mais bon il y un petit côté doublon avec l'opus précédent.

3. PES 2017 PS4/Xone

Oui là je vais choquer mais j'assume mon choix en plaçant PES 2017 dans le TOP 3 2016. Cette version est vraiment très aboutie, et écrase désormais totalement FIFA, en terme de gameplay, de fun, de réalisme et même la réalisation technique est passée bien devant. Alors certes il y aura toujours ce manque de licence, mais on s'en tape le pixel mort. PES est redevenu la licence phare de football en 2016, c'est un événement qui mérite un podium.

2. Doom PS4/XOne

De très loin le FPS de l'année, voire de ces dernières années. Faire un jeu moderne avec Doom, tout en respectant des bases de l'original de 1993, c'était un sacré pari risqué, et c'est entièrement réussi ! Du 60FPS bien huilé et de l'action gore bien jouissive, du vrai jeu vidéo en fait ! Pas vraiment de scénario, on fonce juste dans le tas ! Je reprocherai juste le système de carte un peu chiant qui transforme parfois le jeu en casse-tête pour retrouver son chemin.

1. F1 2016 PS4/XOne

Et oui je place F1 2016 en pole position ! C'est selon moi le meilleur jeu de F1 jamais sorti sur console, tout simplement. Il a tout pour plaire : une réalisation très costaud et fluide, une réelle immersion comme on avait jamais vu (cet aspect étant capital pour le joueur qui doit se sentir participer à un vrai championnat), un contenu énorme, et un gameplay très efficace, notamment grâce à la fluidité du jeu, qui ne stresse pas le joueur. Les Maitres du Code sont arrivés au sommet en 2016, mais il leur aura fallu du temps... Dommage qu'ils n'aient pas fait le même boulot sur le très ennuyeux DIRT. Et je tiens à signaler que je ne suis pas fan DU TOUT de F1, mais quand un jeu est bon, il est bon.

LA BOUZE 2016 : Kick Off Revival PS4

Pour la bouze 2016 (le jeu le plus décevant de l'année par rapport aux attentes) j'hésitais entre No Man's Sky et Kick Off Revival... Mais je vais choisir Kick Off Revival ! No Man's Sky n'est certes pas du tout le jeu que les fans attendaient, les développeurs se sont bien foutu de notre tronche, mais ça reste un jeu correct pour les casus de la simu spatiale. Mais pas d'excuses pour la version boite de Kick Off Revival, vendu comme une coquille vide en fait, car le jeu était terminé à peut-être 40%, obligeant désormais les acheteurs à insérer pour rien la galette quand ils veulent y jouer. Une galette qui n'a plus aucune raison d'exister. Depuis le jeu a été quasi terminé via un gros patch, mais ça reste un navet qui ne mérite en rien d'être le digne successeur du légendaire jeu Atari ST et Amiga. Enfin, je déplore l'attitude honteuse de Dino Dini sur Twitter qui s'en est pris aux testeurs (et même à moi), les traitant de tous les noms, et les accusant d'être des idiots qui n'ont pas compris le génie de son oeuvre... Bien sûr. Dino était une légende, j'avoue que désormais le soufflet est totalement retombé. Une mention quand même spéciale à Star Fox Zero sur Wii U qui lui aussi aurait mérité le prix, et au honteux Street Fighter V de RIP Capcom.... mais la concurrence était forte !