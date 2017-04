Coder sur PC Engine c'est facile ! [PART 3]

Maintenant au lieu de vous en servir bêtement en faisant copier/coller,

il va falloir que vous compreniez à quoi tout ça sert, car c'est important.



Avant de voir ses différents paramètres, tout comme pour le background il faut déclarer avant le Main les tiles et la palette de ce fameux sprite.

voici comment faire :



Déclaration



#incspr(hero_debout,"debout.pcx",0,0,2,4)



Ceci déclare 2 tiles de large sur 4 tiles de haut nommées "hero_debout"

à partir d'un fichier image (debout.pcx)

à télécharger ici : https://www.dropbox.com/s/0zsxpbp00qa3xie/debout.zip?dl=0



Attention, chose importante : contrairement au background, pour les sprites il s'agit de tiles de 16x16 pixels ! C'est une particuliarité de la pcengine. Si vous avez bien suivi, ce sprite fera donc de 2x4 tiles, soit 32x64 pixels. Et pourquoi il y a t'il 0,0 juste avant 2,4 ? Pour l'instant nous ferons simple alors on ne s'en occupe pas.



Maintenant que ces tiles sont déclarées, pour les afficher plus tard, ils leur faut une palette :



#incpal(palette_hero,"debout.pcx")



Comme pour le bakground, ceci déclare une palette de 16 couleurs issues de ce fichier image. Info : la couleur 0 de cette palette ne sera pas affichée, car elle sera transparente. Il faut aussi que cette couleur 0 soit noire, sinon vous retrouverez cette couleur autour du background,

ce qui ne fera pas joli.



Les tiles et leur palette étant declarées, on va pouvoir s'en servir pour créer un sprite. Maintenant, tout se fera dans le main (avec des point virgules !).



Création du sprite



Pour appliquer la palette que nous venons de créer, il suffit d'une ligne :



set_sprpal( 0 , palette_hero);



Notre palette_hero devient la palette 0 des palettes de sprites. Nous l'appliquerons à notre sprite et même à d'autres si on veut.



Ensuite, pour créer un sprite avec les tiles du hero_debout, on va charger ces tiles en VRAM. La VRAM c'est la mémoire vidéo de la console :



load_vram( 0x6000 , hero_debout , 512);



Oulala, c'est quoi tout ça ? Rien de bien sorcier, on charge les tiles sprite_hero à l'emplacement 6000.

6000 étant le début de la place disponible en VRAM, et 512 représente la place que les tiles en question vont prendre dans cette VRAM.



Pour trouver la place des tiles qu'on charge, voici un petit calcul tout bête

a faire à chaque fois :

((Nb de tiles en 16x16) * 4) * 16

donc ici :

( 8 tiles * 4 ) * 16 = 512



Voila, vos tiles sont chargée en VRAM. Maintenant on peut créer le sprite tout simplement en demandant l'emplacement 6000 de la Vram. Plus besoin de préciser de quelle image il s'agit.



Et pour enfin créer le sprite, voici les quelques lignes qu'il faut :



spr_set( 1 );

spr_pattern( 0x6000 );

spr_ctrl( SIZE_MAS|FLIP_MAS , SZ_32x64|NO_FLIP );

spr_pal( 0 );

spr_pri( 1 );



Ca peut paraitre lourd comme code, mais si vous avez bien suivi depuis tout à l'heure, c'est en fait la suite logique de tout ce qu'on a vu.



- le numéro du sprite

- l'emplacement de ses tiles en vram

- sa dimension et sa rotation

- sa palette

- sa priorité par rapport au background (1=devant)



Grâce à ces 5 lignes, ça y est, votre sprite No1 est créé !



Affichage du sprite



Maintenant il faut l'afficher. ces 3 lignes suffisent :



spr_set( 1 );

spr_x( 80 );

spr_y( 100 );



- on choisit le No du sprite à utiliser

- on définit sa position X (ici 80 )

- on définit sa position y (ici 100)



et pour finir, chose importante, il faut mettre à jour la table des sprites. sinon, votre sprite ne s'affichera pas :



satb_update();



Voilà, nous avons vu tout ce qu'il fallait pour afficher un sprite de manière simple à l'écran. Il existe d'autres réglages, mais nous les verrons plus tard.



Voici le lien de mon image "debout.pcx" qui va avec l'exemple

Mettez ce fichier dans votre dossier de travail, sauvegardez votre source avec ces nouveaux codes, et compilez. Voici ce que vous allez obtenir :