[LESDIXLIGNES] 1,2 Switch / Switch

Testé avec le support de Gamoniac



Il fallait quand même que je teste ce truc... Pas question d'acheter ça, je l'ai donc "loué" sur Gamoniac. Testé direct avec mes enfants, et ils se sont bien marrés... le temps d'une heure. Bon, ce jeu peut faire son effet le temps d'une soirée en famille avec les enfants ou avec des amis pour un apéro. A jouer 1 contre un, ou par équipe... jusque x joueurs. Mais quand même, ça manque énormément de profondeur : des mini-jeux hyper simples et courts, du style des pires trucs qu'on ait vu sur Wii avec la Wiimote. En gros le gameplay se résume à regarder son adversaire dans les yeux (l'écran n'étant plus utile) et à suivre les instructions orales données à l'écran, ou alors des mini-jeux à l'écran très bas de gamme. Vous agitez vos mains dans tous les sens (quasi au hasard) et vous voyez à la fin le résultat à l'écran. Bref, on se croirait en 2006 sur Wii avec des mini-jeux souvent pire qu'à l'époque ! Retournez jouer sur vos jeux ACA Neo Geo !