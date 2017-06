[SPEEDTESTING] DIRT 4 / PS4

Des menus soignés, un vrai didacticiel, plein de modes de jeux, des véhicules variés, des musiques super bien sélectionnées (Rhaaa No One Knows des Reines de l'Age de Pierre !), un générateur de circuits, du 60FPS sans ralentissement, deux modes de gameplay (kéké du dimanche ou pilote qui se la pète), et une réalisation globale excellente... le jeu avait tout pour plaire !!!! Oui, que s'est-il passé ?!

Il s'est passé trois choses :

1. Les parcours sont hyper fades et sonnent faux.... et pour cause je pense qu'ils ont été réalisés avec le générateur automatique de circuits proposé. Manque de variété, aspect générique, on arrive pas à y croire. Tous les parcours se ressemblent ! Quand on a gouté aux circuits de DIRT Rally on tombe de très haut !!! Et c'est dommage car tout le reste est soigné : fluidité, effets de particules, poussières, végétation animée, replay excellents (même si en 30FPS)... Arf !



2. Le manque d'environnement, ils se ressemblent tellement tous que je ne sais même plus si il y en a 4 ou 5, c'est dire), si on est en Australie ou aux USA... Et puis ces 3 petits circuits (de 1km !) des courses BAJA, on en fait le tour en 5 minutes !!!! On est proche du scandale ! Ca respire le jeu qui va bientôt proposer plein de DLC...



3. Le fonctionnement du mode carrière, clairement pompé sur la mode actuelle du déblocage/récompenses... façon jeux smarphones ! Aucun classement, aucune immersion, aucune sensation de participer à une épreuve, à un championnat... C'est catastrophique sur cet aspect, c'est le Candy Crush du jeu de Rallye.