[TEST] MXGP 3 / PS4

MXGP 3

Support : PS4

Existe également sur XOne et PC

Editeur : Milestone

Sortie : 30 mai 2017

J’adore les jeux de niche… par jeux de niche il faut comprendre aujourd’hui jeux géniaux et funs du passé totalement oubliés des éditeurs car pas assez vendeurs auprès du kéké gamer du dimanche qui ne connait que 2 genres : le FPS et le TPS avec des armes dans le dos. De ce fait le motocross ne peut prétendre aujourd’hui à de gros budgets… On se retrouve donc avec des titres qui se font massacrer par la presse car pas aussi stylés qu’un triple A, alors que le jeu en lui-même peut être très sympa à jouer. Examinons donc de près ce 3eme opus de MXGP.

Si on peut considérer MXGP 1 comme un brouillon, MXGP 2 m’a beaucoup plu, et ce malgré de nombreux défauts. Je me suis bien immergé dans le championnat et me suis surpris à faire plusieurs saisons complètes. En découvrant MXGP 3, ma première réaction fut la déception… Déception car l’évolution graphique n’est pas énorme malgré le changement de moteur de jeu, déception car la pluie est représentée de manière ridicule, déception car les temps de chargements sont infernaux, déception car le gameplay semble casualisé. Mais tout comme avec le second opus, après plusieurs heures de jeu, j’ai oublié tout ça pour réaliser que je m’amusais beaucoup à nouveau !

Oui l’évolution graphique n’est pas marquante malgré l'Unreal Engine 4 de kéké, mais elle est bien là…. et d'ailleurs on la remarque nettement sur les replays très sympa. A noter une vue camera sur la moto en mode replay tout à fait exceptionnelle (hélas pas jouable). Globalement les circuits font plus sales et c’est un poil plus beau. Certes la pluie ce sont des traits qui passent devant l’écran mais l’avantage étant qu’on ne peut vraiment pas zapper le fait qu’il pleuve car c’est très visuel ! Pas de miracle niveau framerate, c’est toujours du 30FPS, surement un peu plus stable qu’avec l’ancien moteur. Et puis bon en 30FPS ça permet d’intégrer de très nombreux concurrents en course (22 quand même) et ça c’est fun. Au départ j’ai trouvé le jeu bien trop rapide, il l’est, mais pareil, on finit par s’habituer et à zapper cet aspect. Je passerai vite fait sur l'aspect sonore, car franchement c'est pas top du tout, le bruit des deux temps est assez atroce, et il y a un certain manque global d'ambiance.

Niveau contenu, ça ressemble au second opus avec un peu plus de possibilités de customisation et de nouvelles motos. Toutes les pistes officielles de la saison 2018 sont dans le jeu (18 je crois), les marques, les sponsors, c'est du jeu officiel. Outre le mode carrière vous pourrez faire une course rapide, une compet' spéciale, tenter du time trial, vous entrainer, ou jouer online. Je regrette juste les temps de chargement bien trop longs, c’est juste pas possible, on se croirait sur Neo Geo CD, vite un patch bordel de sprites ! (surtout que le circuit se recharge entre deux manches !). Il manque aussi des cut-scenes pour l’immersion, mais le manque de budget est passé par là je pense.

Quant au gameplay je l’ai trouvé fade au départ, mais j’avais oublié que celui-ci est customisable à souhait… en augmentant le QI des concurrents et en désactivant certaines aides, j’ai retrouvé mes sensations du 2eme opus. Après il faut avouer que la déformation du terrain et la pluie ne changent pas grand chose à l'affaire.... Seul changement important : désormais on ne tombe presque plus de sa moto, alors que dans l’opus précédent c’était totalement exagéré voire proche de l’aléatoire. Le tout est de trouver le bon réglage adapté à votre niveau et au type de joueur que vous êtes, mais ça peut prendre du temps avant de trouver. A savoir que l'ont peut toujours jouer en mode "FPS" et que c'est super jouable ! Au final on a quand même plus l'impression de jouer à un jeu de course fun qu'à une simu pure à dure. N'étant pas un adepte de ce sport méca dans la vraie vie je ne vais pas m'en plaindre, moi je m'amuse bien.