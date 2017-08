Street Fighter II ressort en cartouche ! Sors ton pognon...

J'apprend par mon patient Antifrog que pour les 30 ans de la série, Capcom (RIP), en partenariat avec IAM8BIT, va ressortir une version cartouche de Street Fighter II...



Attention, ça ne tournera que dans les Snes US. Le packaging est top, on ne peut pas dire le contraire, et il y a deux couleurs de cartouche, rouge Ryu et vert Blanka. 5500 copies de prévues (10% vertes en random). Le prix pique par contre, 100$ hors port...



Entre jeux foirés, adaptations HD horribles (SF2 sur Switch), et petits coups "je prends le pognon des collectionneurs" Capcom n'est vraiment plus que l'ombre de lui même.