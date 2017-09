[RETROGAMING] Hanagumi Taisen Columns – Sakura Wars / Arcade & Saturn

Hanagumi Taisen Columns – Sakura Wars

Editeur : Sega

Genre : Puzzle

Plateforme : arcade (ST-V) et Saturn

Nombre de joueurs : 1 ou 2

Année : 1997

NB : pour plus de lisibilité du test, le titre du jeu sera abrégé dans l’article en « HTCSW »



Il y a des bonnes sagas de puzzle game qui meurent dans le silence et l’oubli en arcade.

Aujourd’hui, un petit speed test sur le dernier épisode de la saga Columns de Sega sorti dans les cafés, en 1997 (20 ans déjà, nom de Zeus !). L’expression « hidden gem » (quel jeu de mot !) va ici prendre plus de sens pour vous.

Introduction



Je ne vous fait pas l'affront de vous présenter Columns, vous connaissez le principe. Il y a bien sûr encore, historiquement, des épisodes de Columns sortis depuis, mais ce ne sont que des rééditions du 1er opus Megadrive ou des versions portables. Je pense à la version PS2 (Sega ages 2500), la version GBA (Columns Crown), ainsi que des ressorties en démat' (Xbox 360, PS3 et iOS).



A noter aussi une version exclusive Dreamcast au japon, mais pas sortie en arcade (pas de version Naomi ?!?) intitulée «Sakura Taisen : Hanagumi Taisen Columns 2 » qui est une version 1.5 du titre testé aujourd’hui.



Donc historiquement HTSCSW est le dernier titre à être sorti dans les salles d’arcade, après Columns (1990, Système C2 et Megatech), Columns 2 : The Voyage Through Time (1992, système C2), Columns 3 : revenge of columns (1993, Megaplay), Stack Columns (1994, système C2), et Columns 1997 (Sega ST-V).



Columns est essentiellement un titre qui se joue en solo, un peu comme Tetris, et rares sont les épisodes de la saga à se jouer en « match play/versus » contre un humain ou un CPU. HTSCW est un match-play/versus.

Je considère (personnellement) que le seul opus précédent étant un versus, est Stack Columns (exclu arcade) qui avait justement repris ce système de Vs CPU que l’on retrouve dans toutes les autres sagas de puzzle-game.



*Aparté :

J’évince volontairement la version arcade de Columns 3 (qui est excellent, je vous le conseille sur Megadrive) et qui historiquement est le premier « vrai VS-Columns » car pour moi le Megatech et Megaplay ne sont pas des systèmes d’arcade (comme le Playchoice de Nintendo d’ailleurs) mais opinion personnelle ;)

Ce sont juste des Megadrive équipées de monnayeur quelque part, dans le sens ou les jeux de ces supports sont d’abord sortis en « home version », puis copié-collé en arcade juste pour l’argent.

HTSCW est lui d’abord sorti sur ST-V (Arcade), puis porté sur Saturn.

Fin de l'aparté *

La thématique Sakura Taisen / anime…



Après on aime ou l’on aime pas mais le jeu est basé sur la franchise Sakura Taisen. Moi personnellement, les jeux basés sur des trucs kawai comme ça, ben bof. Y’a du rose partout et c’est très « girly » quoi…



Bon ça rend bien, il y a des animations en arrière-plan, des personnages différents, mais ça fait très « produit dérivé » (Sakura Wars est une franchise commerciale je le rappelle) et l’on s’éloigne des univers égyptiens et grecs qui sont à la racine de la saga Columns. A chacun de juger.

Game system (ah ! enfin !)



Le système de jeu, le cœur de HTCSW, est intéressant. Voire très intéressant ! A force de casser des joyaux en les alignant par 3, vous chargez une petite barre de Ki. Quand cette barre est complète, un menu apparait à l’écran.



La barre de Ki est au centre de l’écran, (dégradé de blanc à rouge). Le menu à gauche avec ses 3 choix de haut en bas : attaque, charge et défense :

Ce menu est divisé en 3 :



En haut « attaque » (en rouge) , au milieu « charge » (en noir), et en bas « défense » (en bleu)



Si vous choisissez de charger, votre prochaine attaque ou défense sera plus puissante. En gros vous stockez de la puissance pour plus tard. Il y a 3 niveau de charge. Si vous avez chargé le niveau 4 vous aurez un bloc spécial qui nettoie tous les blocs de la même couleur touchés (vu dans les épisodes précédents de la saga).



Si vous choisissez d’attaquer , vous allez envoyer une série de dés de couleurs sur l’écran de l’adversaire.

Le chiffre indiqué sur le dé définit le nombre de « tours » pendant lesquels ces blocs-déchets vont rester, avant de se transformer en gemmes, et de devenir donc destructibles.

La durée des « dés » est définie par le personnage que vous choisirez avant la partie (9 persos au total), certains ayant des dés qui restent longtemps (jusqu’à 9), d’autres persos ayant des « dés » d’attaque plutôt éphémères (1 tours ou 2). Le nombre de dés / blocs déchets est défini par le niveau de charge.

reste 2 tours à gauche, 3 tours et 1 tour à droite....

Si vous choisissez la défense, vous éliminerez pas mal de dés et gemmes de votre écran, pour pouvoir avoir de la place et respirer un peu. La puissance de la défense est définie par le personnage sélectionné, et par le niveau de charge.

Points positifs et points négatifs :



+ un columns en Versus, c’est cool, ou contre le CPU, ou contre un ami…

+ système d’attaque et de défense bien pensé et profond, fun et stratégique.

+ 9 personnages aux capacités différentes (6 + 3 à débloquer)

+ les mimiques de personnages et les bruitages "sugoi"

+ un jeu pas cher et courant, que ce soit la version Arcade ou la version Saturn.



- la franchise Sakura Taisen, du rose partout, on aime ou on n’aime pas. Bien différent de la thématique grecque / égyptienne « columnsienne » habituelle

- uniquement en versus / match play. Pas de mode « classique » ou l’on empile les gemmes à l’infini en solo.

- « toutenjap », menus en jap. Mais totalement jouable sans connaissance de la langue…

- …et du coup peut paraitre austère au début le temps de capter le principe et de s’immerger dans le game-system.