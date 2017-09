[SPEEDTESTING] PES 2018 / PS4

Speedtesting après une dizaine de matchs en solo



Un retour rapide sur mes premiers pas dans PES 2018… un jeu de sport où il faut taper dans une balle avec ses pieds. C’est sans surprise une mise à jour de PES 2017 avec quelques améliorations. Les plus notables à mes yeux : le public très bien modélisé, c’est enfin très convaincant (plus d’effet de blocs ou de copier-coller), un peu plus de stades, et globalement une réalisation un poil supérieure (et en tout cas très supérieure au tout premier opus PS4 de 2014). Quelques retouches dans le gameplay, dans les animations, mais bon c’est subtil, globalement l’expérience est la même que l’an passé. On regrettera la non prise en compte du transfert de Neymar dans les illustrations des menus (trop tard pour faire les modifs je suppose), mais rassurez-vous dans le jeu il est bien au PSG avec Mbappé, Paris est Magique, et si vous activez les MAJ internet, tous les transferts et niveaux de forme seront pris en compte comme dans la réalité. Et c'est à priori Hannibal Lecter la nouvelle star officielle de PES...