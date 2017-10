[RETROGAMING] Hover Racing / PS1

Hover Racing

Support : PS1

Développeur : Sato Tomokazu

Année : 1997

Genre: F-Zero like

Nombre de joueurs : 1 ou 2 simultanés

La glisse en véhicule futuriste est une seconde nature pour toi ? Les 2 aérofreins de WipeOut ne te posent pas de problème ? alors ressort ta PS1 du placard et viens d'éclater sur Hover Racing !

Salutations à tous, aujourd'hui un petit speedtest de Hover Racing sur PS1 Yaroze. La PS1 quoi ? C'était un kit de développement "grand public" (pour les programmeurs indépendants) fourni par Sony, et ce que l'on peut dire c'est qu'il y a des pépites oubliées sur ce support !

Comment j'y joue ?!



On se calme, le jeu est sorti en deux versions pour les personnes possédant des consoles non modifiées : une aux USA nommée "Playstation underground 2.2" (sur le disc 1), et une au japon sur un disque nommé "PlayStation Play Play (Pure Pure) Club Vol. 12". Pour les autres le jeu se trouve facilement sur le net de manière moins légale pour moins de 1.9Mo... Précision, le jeu passe sur ma PS3 FAT !

Gameplay tout en glisse !



Allez je vous le dit tout de suite, niveau sensations de conduite, ce jeu est top ! Il y a 4 "aérofreins" (oui quatre aérofreins (nommés "Slasters"), vous avez bien lu , qui ne freinent pas comme mais "orientent" votre vaisseau dans des drifts endiablés !



L2 et R2 permettent d'incliner votre vaisseau comme dans Wipeout et agissent sur les aérofreins gauche et droite.



L1 et R1 permettent une inclinaison encore plus forte, mais leur effets sont inversés car situés ailleurs sur le véhicule (voir le tuto en jap dans le menu option) (histoire de centre de gravité je pense), en effet déclencher R1 va incliner votre véhicule à gauche (et non a droite), etc...



Les combinaisons les plus folles sont permises, L2 + R1 pour un virage ultra serré à gauche, R2 + L1 pour un virage ultra serré à droite, ou des trucs "croisés comme L1 + L2 , etc... C'est profond, c'est fun, c'est précis, bref jouissif !



Même la forme de la glissière du bord de piste est étudiée. Oui en effet, quand vous aurez avancé dans la prise en main du jeu, vous conduirez par moment sur la partie plate de la glissière !



Croix sert a accélérer, Rond a freiner, et Carré sert a utiliser le "boost"... Ce boost vous accélère en échange d'un peu d'énergie de votre barre de vie. Enfin gauche et droite de la croix directionnelle font pivoter le "radder" (les deux volets verticaux à l'arrière de vos réacteurs) et permettent de tourner "un peu" mais sont moins efficaces que les Slasters.



On devra donc souvent combiner gauche et droite des "radders" et surtout les "slasters" des 4 gâchettes !

Niveaux véhicules : 4 de base + un a débloquer (Alpha ?) et un véhicule caché en plus, un bonhomme qui court (Suzuki ?)



Les 4 véhicules de base :



Luster : (blanc) une maniabilité proche du blue falcon. accélération moyenne mais bonne vitesse. je ne le conseille pas tout de suite ,vous allez pas mal "bumper" de mur en mur au début. pour joueurs intermédiaires.



Juster : (bleu) le plus lent mais la meilleure accélération, et un bon "grip". une bonne base pour débutant.



Excel : (rouge) c'est celui que je conseille pour démarrer, les slasters sont puissants et il accélère vraiment bien, ce qui est utile pour repartir après avoir rebondit comme un fou au début.



Beta : (gris) le "fire stingray" du jeu. pour les pros, super vitesse de pointe et super boost, mais accélération lente. Attention Beta n'a pas de "radder", appuyer à gauche et à droite de la croix directionnelle ne fait donc strictement rien . Bref du haut gameplay pour les joueurs aguerris.

Enfin il y a les items classiques au sol :

- Damiers bleu/blanc = vous bouffe du power

- Flèches jaunes = boost

- Cibles rouges et blanches = redonne du power

- Pads Blancs = jump

- Gravier = vous ralentit

Contenu intéressant



Le point faible du titre ( comme ça c'est fait) : il n'y a que 9 circuits, répartis en 3 coupes. Par contre le reste est ultra complet !



- Véhicules à débloquer,

- Time attack (bien référencé sur le net avec des joueurs qui claquent des temps entre eux sur des forums !),

- Music mode à débloquer (qui permet d'écouter l'excellent ost sur des replays, façon "ridge racer"),

- des options a gogo comme le auto save on/off, le auto load on/off, les réglages son, musique, et surtout les tutos / le menus d'aide (en jap malheureusement),

- un mode "training" avec des mini missions (mais en jap et je ne comprends rien dommaaaaaaaaage).



En plus le jeu tourne en 60 images/sec impeccable et l'OST est superbe, je regrette juste le manque de circuits. Il n'y a pas d'armes ,c'est du pur F-Zero Snes, de la pure conduite !

Points positifs :

+ Framerate de 60 images seconde constant,

+ Gameplay easy to learn hard to master,

+ Les sensations de glisse et de drift rares et jubilatoires,

+ Impossible à lâcher,

+ La musique,

+ Les véhicules a débloquer, le contenu très bon pour un "petit jeu",

+ Un jeu "propre" (pas d'armes), toujours à la recherche de la meilleure trajectoire,

+ Les shortcuts aériens, la conduite sur la glissière "on the edge",

+ La prise en compte réaliste de la gravité quand la piste est inclinée et le "poids" des véhicules,

+ Les training (même si j'y comprends que pouic en jap).



Points négatifs :

- Que 9 circuits ! mais ou est le construction kit ? ce jeu a un tel potentiel !

- La barrière de la langue qui saccage le mode "help" et le mode "training",

- Pas de looping ni de tonneaux,

- Décors un poil vide. mais on est pas là pour le contemplatif, sortez les chronos...

- Un jeu oublié,

- Pourquoi ne pas avoir édité ce jeu commercialement avec quelques circuits en plus ? Alàlà Sony...