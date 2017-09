[SPEEDTESTING] BAJA EDGE OF CONTROL HD / PS4

Alors pas de suspens, je vous le dit clairement : c’est un simple portage HD, point barre… d’un jeu de 2008…. Déjà considéré comme nanar à l’époque LOL. Ca fait peur non ?! Donc on retrouve les mêmes qualités et défauts : Le menu est toujours aussi moche avec un survol de la surface de jeu offrant un rendu à peine digne de la PS2, surtout quand il y a des bâtiments additionnels (c'est du PS1 ?). Par contre les options de jeu sont géniales : courses simple, rallye, course de côte, BAJA (avec des courses qui peuvent durer 3 heures !), carrière, jeu en ligne, contre la montre, ballade open-world… Le gameplay est toujours aussi nerveux et génial, il y a des bosses partout, on s’éclate, avec une IA plutôt bien réglée. Et la réalisation souffle toujours le chaud et le froid : on est passé de 30FPS à 60FPS mais le rendu fait toujours un peu old-gen, sauf que… si vous passez en mode vue capot, les secousses, la poussière des adversaires, font qu’on oublie totalement cet aspect pour vivre l’action à donf, et on s’éclate sans retenue !