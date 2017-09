[TEST] La SNES Classic Mini

Concernant l’objet, c’est une réplique de la SNES en mini… Les boutons Power et Reset sont fonctionnels, ce qui est sympa. Pour brancher les manettes, il faut retirer un cache et, concernant ces dernières, ce sont des répliques des manettes snes qui me semblent néanmoins légèrement plus lourdes. Le gros avantage de cette console, comme toutes les anciennes, c’est que l’on branche et que l’on joue tout de suite (Plug en Play), pas de mise à jour de la console ni des jeux… Pour les branchements, je n’ai même pas sortis les câbles de la boite. J’ai juste mis ceux de la Nes Mini.

Concernant l’affichage, nous avons toujours le choix entre filtre cathodique, 4 :3 ou définition original. La nouveauté (toujours par rapport à la Nes Mini) est que nous pouvons ajouter des cadres autour de l’image ( comme le Super Game Boy le proposer à l’époque ). Il n’y en a pas beaucoup et je ne les trouve pas super recherchés en matière de Design ou de thème spécifique à un jeux mais ils ont le mérite d’être là. Dans les nouveautés, nous pouvons aussi noter la présence de la fonction « Replay ». En plus des sauvegardes que l’on peut faire à n’importe quel moment du jeux, il est possible d’ouvrir cette dernière et de revenir en arrière, de rembobiner comme nous le faisions avec un magnétoscope (pour les plus vieux barbus). Il suffit donc de sauvegarder juste avant de tomber dans un trou (ou avant de se faire toucher par une vilaine chauve souris dans Castelvania, mourir et recommencer le niveau touuuuuuuuuuuut au début, une petite pensée pour Hooper, ouvrir la sauvegarde, faire marche arrière et : Hop ! Recommencer son saut ou éviter quelque chose. On aime ou on aime pas mais, encore une fois, cette option a le mérite d’exister. Libre à vous de l’utiliser ou non.