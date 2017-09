[TEST] PIER SOLAR & THE GREAT ARCHITECTS HD / PS4

PIER SOLAR & THE GREAT ARCHITECTS HD

Support : PS4

Existe aussi sur : Megadrive, PC, Mac, PS3, PS4, OS, Android

Développeur : WaterMelon

Editeur : WaterMelon

Sortie du jeu original sur MD : 20 décembre 2010

Tout d'abord avant de commencer ce test, j'ai un petit coup de gueule à passer envers Anagund et son test sur jeuxvideo.com



http://www.jeuxvideo.com/articles/0001/00019976-pier-solar-and-the-great-architects-hd-test.htm. Donner un 13 à ce jeu est une hérésie pour moi car même si il n'est pas exempt de défauts, je trouve cela remarquable qu'un petit studio comme WaterMelon réussisse à nous pondre un RPG à l'ancienne de cette qualité. Ce jeu n'a rien à envier aux RPG de l'époque comme Secret Of Mana et compagnie... Quand on sait l'influence qu'à un site comme jv.com sur les ventes d'un jeu, je pense que cela doit faire mal à WaterMelon cette note injuste. Dans ce test, le jeu se fait démonter plutôt gratuitement et il ne faut pas oublier qu'il est fait par des amateurs avec un budget très limité. Je trouve cela franchement dégueulasse de la part de jv.com car ils tuent petit à petit les studios indépendants. Les testeurs comme Anagund sont responsables de la dictature des blockbusters, il suffit de voir son 18 pour FF15, une hérésie. testeur incompétent ? Oui !



Voilà la parenthèse terminée, on peut enfin parler du jeu. Pier Solar est un RPG old school pour les nostalgique. Il est sorti en 2010 sur Megadrive et en 2015 en version HD grâce à un projet Kickstarter.





Le pitch de départ



Hoston dont le père est malade, décide de partir dans la forêt avec ses deux amis d'enfance, Alina et Edessot pour chercher de l'herbe médicinale. Le scénario de base est plutôt classique sur le début mais nous réservera de très bonnes surprises par sa profondeur. J'ai toujours accordé beaucoup d'important au scénario dans un jeu et je dois avouer que j'ai été gâté pour celui là. Je ne m'attendais pas à une histoire aussi poussée, je tire vraiment mon chapeau aux scénaristes. Je sais une chose, si j'avais fait ce jeu dans mon adolescence, il serait devenu mythique pour moi car il possède toutes les qualités que je cherche dans un RPG Jap.

Le jeu est ponctué de magnifiques artworks

Ce Pier Solar possède un charme fou, j'y ai retrouvé une certaine nostalgie et il m'a fait penser à certains jeux comme Illusion Of Time, Terranigma ou Suikoden 2, tout ce que j'aime. D'ailleurs, on en ressent vraiment l'inspiration comme notamment le passage de l'école de magie qui rappelle vraiment Suikoden 2 et ce, jusque dans le thème musicale, superbe hommage ! On retrouve les thèmes des anciennes civilisations à la Illusion Of Time et surtout cette magnifique sensation d'avoir voyagé, le jeu nous a emmené loin, quel plaisir !

Une référence inattendue, marin d'eau douce !

L'OST du jeu est aussi de très très grande qualité, on y retrouve des thèmes joyeux pour les villes mais aussi des thèmes mélancoliques. A partir du moment où le jeu nous offre un bon thème de combat, on sait déjà que l'OST va être bonne durant tout le jeu et elle a rarement déçu.



Petit extrait :

https://www.youtube.com/watch?v=qUmXhuma2XY

Système de jeu



Si on ne devait utiliser qu'un seul adjectif pour qualifier le système de jeu cela serait « classique », oui ça l'est mais terriblement efficace ! Du bonheur à l'état pur, un bon RPG old school avec du tour par tour. Le système rappelle Suikoden, on choisit les actions de nos personnages d'une traite et celui qui à la plus grande agilité va attaquer en premier. On a le choix entre les attaques physiques avec certaines capacités qu'on va gagner en prenant des niveaux et même principe pour les attaques magiques. Il y a bien sûr la jauge classique de HP et MP. La petite différence vient d'un système de Ki, on peut donc perdre un tour pour charger nos attaques et la particularité vient qu'on peut le donner. En gros, nos cinq personnages peuvent charger leur Ki et tout donner à un seul d'entre eux pour qu'il fasse une très grosse attaque, ce système est vraiment agréable et assez stratégique car on peut perdre ce qu'on a accumulé en subissant des dégâts.

L'écran de sélection des actions lors des combats

A la fin du combat, on obtient de l'or et de l'expérience, classique

Je n'ai fait que la version HD et franchement j'ai trouvé le jeu très joli. Il faut mentionner que la version classique est disponible dans les menus, vous aurez donc droit aux graphismes Megadrive et la bande son en 16 bits.



Le jeu n'est cependant pas parfait mais ses défauts restent mineurs pour moi, on peut noter la faible qualité du bestiaire, on retrouve souvent les mêmes monstres avec un changement de couleurs pour les versions supérieures, c'est classique des RPG. Les décors ne sont pas toujours bien foutus, on peut facilement se perdre à cause d'un level design parfois hasardeux. J'ai également eu à faire à quelques plantage du jeu, pas toujours très cool donc je vous conseille de sauvegarder régulièrement, personnellement j'utilisais la sauvegarde automatique.

Au vu de la spéculation, le jeu est difficilement trouvable pour moins de 50 euros sur internet mais il est disponible pour 13 euros en version HD sur le PSN.

Le jeu nous offre quelques envolées narratives, sympathique

Pour les chasseurs de trophées comme moi, le jeu nous propose un challenge très très relevé ! Il faut finir toutes les quêtes annexes, trouver tous les sorts, le meilleur équipement etc... Pier Solar rempli donc à merveille le cahier des charges d'un excellent RPG avec tout ce qui entoure la quête principale. Je suis en train de m'arracher les cheveux sur le jeu du labyrinthe savonneux, un des derniers trophées qu'il me manque. Dommage que la maniabilité de ce labyrinthe ne soit pas idéale avec notamment un petit temps de latence qui rend le défi presque impossible.

Maudit labyrinthe, il me rend fo