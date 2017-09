[TEST] Pokken Tournament DX / Switch

Pokken Tournament DX

Support : Switch

Editeur : Bandai Namco / Pokemon Company

Sortie : 22 septembre 2017

Sorti en fin de vie de la Wii U (RIP), Pokken Tournament est peut-être passé un peu inaperçu... la console était alors totalement boudée par le grand public. Je trouve donc que ce retour sur Switch est justifié, car ce jeu a le droit à une seconde chance, je l'avais adoré, et mes enfants aussi. Un jeu de baston Pokemon, c'était tellement évident !

A savoir que c'est le papa de Tekken qui est commandes de ce jeu, oui oui, l'honorable Katsuhiro Harada ! Sympa, et sachez que ce nouveau jeu, sous des apparences de jeux pour casu, s'avère bien plus technique que Tekken ! Bon, pas de surprise : c'est une mise à jour du jeu pour la Switch, et non une suite. Il existe des centaines de Pokemon, mais dans ce jeu vous ne pourrez en sélectionner que 20, c'est mieux que sur Wii U (14) mais ce n'est pas encore assez. A savoir que vous aurez la possibilité de choisir 16 duo de Pokemon de soutien, et qu'il y a 20 arènes (je crois que c'est un peu plus que sur U). 20 perso, moi ça me suffit en même temps, chacun ayant ses techniques, et chacun devant être entrainé pour monter de niveau...

Le truc chiant, surtout au début, c'est cette jeune écolière de manga qui n'arrête pas de vous causer pour tout vous expliquer, façon blabla JRPG, dans les menus et même en plein jeu ! Mais bon ça se calme par la suite ! Et ça se désactive, ouf ! On retrouve donc tous les modes de jeux de la version U : entrainement, combat libre, combat à 2, combat en équipe, combat online, et un mode compétition. Allez on se re-bastonne comme en 2016 !? Choix du Pokemon, choix des soutiens, fight !



Vous vous retrouvez dans une arène circulaire fermée face à votre adversaire et on retrouve les deux fameuses phases de gameplay, l'originalité n°1 du jeu : le combat à distance "en 3D" et le combat rapproché duel en "2D". La liste des coups est assez simple à comprendre : pour les 4 boutons : saut, coup léger, coup fort, coup spécial. Pour les gâchettes : bouclier, Pokemon de soutien ou coup dévastateur (2 gâchettes simultanées). Reste à apprendre la liste des combos, mais c'est beaucoup moins technique que dans un jeu de baston de type Street Fighter, et tant mieux ! Car cela n'empêche pas la profondeur de gameplay, je vous conseille d'ailleurs de suivre tous les tutos du jeu pour comprendre les subtilités. Habitué des jeux de baston ou pas, je pense que chacun à ses chances de gagner, et des retournements de situation ne sont pas rares.

De la baston qui ne se joue pas seulement aux poings et aux pieds (pattes ?), les pouvoirs de ces drôles de bestioles sont bien présents. J'avais peur que ça soit un peu bordélique ou totalement imprécis, mais non c'est parfaitement jouable. On s'amuse tout de suite même sans connaitre les subtilités. Et le passage de phase éloignée à phase de combat rapproché amène un peu de variété. Bref, on se marre bien ! Mes enfants eux s'éclatent à fond, sur l'écran du salon, ou en mode portable avec les joy-cons (un vrai plus par rapport à la version U !).



Après s'être bien échauffé on tentera le mode "Championnat" qui présente l'avantage d'une réelle progression avec 4 championnats (certes très basiques), une coupe finale dans chaque championnat et un match de barrage pour monter de division, sans compter de petites surprises... C'est bien plus sympa que les stupides modes "aventure" des autres jeux du genre (voir Capcom n'est ce pas). A noter que vos Pokemon progressent en stats dans n'importe quel type de combat, et que donc ils seront de plus en plus forts au fil du temps, à vous de les entrainer un max donc ! Chaque combat est donc utile.



Le mode online est toujours super efficace : on trouve tout de suite un adversaire (en 2 ou 3 sec), et le système de classement est super pratique. Chose dingue, tout comme sur U j'arrive à gagner pas mal de combat, moi qui suit nul en baston d'habitude !

Visuellement c'est toujours aussi sympa. Rien de neuf je pense par rapport à la version U... Je ne suis pas aller vérifier en tout cas. C'est très fluide (peut-être un peu plus que sur U ? Possible), c'est ultra dynamique, c'est coloré, avec des chargements rapides. Un bonheur visuel.



Du fun, que du fun ! On peut y jouer par petites sessions du fait du mode portable, c'est super pratique. Pokken ne copie pas bêtement Street Fighter II comme tous les autres le font depuis 25 ans. Deux styles de gameplay en combat, évolution de vos combattants, des combos moins tordus (qui n'empêchent pas la technique), et un mode championnat plus intéressant que les stupides modes arcade/histoire des autres jeux. Rien de révolutionnaire, mais ça change un peu. On aurait juste aimer un peu plus de personnages pour ce retour. Add-ons à venir ? Ca serait bien ! Bref, moi ça m'éclate BEAUCOUP plus qu'un Street Branleur V tout pourri !