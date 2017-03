[TEST] Resonance of Fate / PS3-X360

Resonance Of Fate (End Of Eternity au Japon) est une bouffée d'air frais dans le monde du J-RPG ! Autant le dire tout de suite, ce jeu est une bombe et je vais vous expliquer pourquoi. ROF est un jeu ingénieux doté de l'un des meilleurs systèmes de combats jamais crée, oui vous avez bien lu. Tri-Ace, ce studio réputé pour ses RPG de très grandes qualités comme les Star Ocean ou encore les Valkyrie Profile. Tri-Ace, pour la première fois de son existence, va faire une infidélité à Square-Enix en faisant éditer son jeu par SEGA. Resonance Of Fate est sorti 17 jours après Final Fantasy 13, ce fût malheureusement une grosse erreur de la part de SEGA car les ventes n'ont pas été au rendez-vous.

Dans un avenir lointain, la Terre a subie de terribles changements dans son environnement. Pour des raisons inconnues, un gaz empoisonné est sorti du sol terrestre, ce qui provoqua une extinction presque complète de la race humaine. Les survivants construisirent une gigantesque tour nommée Bazel afin de s'y installer et de continuer à vivre au-dessus de l'air impur recouvrant la surface de la planète. La civilisation a donc depuis repris ses droits, les classes sociales les plus aisées résidant au sommet de la tour, les chandeliers et cardinaux tandis que les plus pauvres sont conditionnés dans les étages les plus bas.

e jeu nous plonge dans une ambiance post-apocalyptique et steampunk, le niveau 1 est réservé aux personnes riches et aux hommes du clergé. Les pauvres sont dans des taudis allant jusqu'au niveau 12. Autant le dire, l'ambiance est excellente, on sent vraiment la crasse des villes de bas étages et la bourgeoisie des étages les plus haut.



Système de combat : Ce jeu est audacieux et nous offre un des meilleurs systèmes de combats de l'histoire du jeu vidéo. C'est simple, il est unique en son genre et cela ne va pas être évident à expliquer par écrit, il faut y jouer pour le comprendre. Dans ROF, pas d'épée, on se castagne avec de gros guns ! Les combats mélangent temps réels et tour par tour car tant que vous ne bougez pas le joystick, les ennemis ne bougeront pas non plus. Vous pouvez donc observer en début de combat, la zone, les différents ennemis pour adopter la meilleure stratégie.



Le joueur ne peut attaquer qu'une seule fois par tour sauf si il utilise un cristal. Au début du jeu vous disposez de trois cristaux mais vous en débloquerez au fil du jeu car c'est un des points primordial pour comprendre le système de combat. La base du jeu sera d'effectuer une action héroïque mais cela consommera un cristal. Cette action héroïque vous permettra de courir dans une direction, vous serez alors invulnérable et vous pourrez attaquer plusieurs fois. Simple vous me direz ? Non car si par malheur vous n'avez plus de cristaux, c'est presque le game over, vos personnages seront alors en état critique et vous ne pourrez plus effectuer d'action héroïque. Pour récupérer un cristal, vous devrez détruire un adversaire ou alors un de ses membres ou équipement. C'est simple, certains adversaires peuvent être composés d'une dizaine de barres de vies qui composeront les différentes parties de leurs corps.



Vous suivez ? J'espère car on est encore loin d'avoir tout vu. Il faut maintenant que je vous explique les différents types de dégâts que vous pouvez faire. Vous commencez avec une mitraillette pour Zephyr et deux pistolets pour Vashyron et Leanne. La mitraillette effectuera d'énorme dégâts mais ils ne sont pas définitifs, pour valider ces dégâts pour devez tirer au pistolet. C'est simple, la mitraillette ne peut effectuer aucun kill pourtant c'est elle qui effectuera 95% des dégâts. Chaque personnage peut porter deux armes, une dans chaque main. Il est aussi possible d'utiliser des grenades qui feront des dégâts de zone.