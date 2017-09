Forza Gigosport 7

Vous avez une connexion ADSL faible et vous rêvez de Forza Gigosport ? Dommage... Car d'après Turn 10, il y aura un patch day one de 50 giga à télécharger ! Bah comptez deux semaines avec une connexion 2Mega n'est ce pas... sans pouvoir lire vos mails à côté tellement ca va ramer :) Donc en principe le jeu devrait occuper plus de 100 gigots cuits à point sur votre disque dur.... Bientôt celui qui possède encore un modèle 500Go ne pourra plus installer que 1 ou 2 jeux maxi dans sa console.



Ca devient n'importe quoi, autant ne plus du tout proposer les jeux en galette dans ce cas. Et comme dirait l'inénarrable Don Mattrick (le gars qui a tué la Xbox One à lui tout seul), "si t'es un plouc de la campagne qui n'a pas la fibre va te faire f...".



Je retourne jouer à la dernière console de l'histoire du jeu vidéo : la Switch !



PS : cela ne tient bien sûr pas compte du futur patch Xbox One X.... Là on attends la surprise du chef cuisinier... On lance les paris ? 150 gigots ? Qui dit mieux ?