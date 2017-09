L'Atari 2600 portable qui vient vraiment de chez Atari !

Ras-le-bol des consoles Atari Flashback de AtGames... chaque année c'est la même chose avec un catalogue de jeux toujours identique à 2 ou 3 titres près.... Mais la surprise vient de chez Atari, himself, ou ce qu'il en reste, qui a annoncé bien sûr l'Ataribox (même si on est trèèès sceptique), Tempest 4000 de Jeff Minter (là on est tout excité !), un joystick-console Atari 2600 (comme on a déjà avec le C64 par exemple), mais surtout en enfin la console Portable Atari 2600 ! Et il faut dire qu'elle a de la gueule !