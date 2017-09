Un petit Nintendo Direct ça vous branche ? J'adore l'idée du Mario Party The Top 100, j'exulte quand je vois que Doom et Wolfenstein 2 vont débouler sur Switch. Il y a aussi l'arrivée des jeux rétro "Arcade Archives" au programme, un collector Xenoblade Chronicles 2 qui va rendre fou les collectionneurs et fans de la licence ! Bon, je vous laisse prendre votre petit-déjeuner, digérer et on en reparle ce soir !