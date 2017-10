[TEST COUP DE GUEULE] Project CARS 2 / PS4

PROJECT CARS 2

Support : PS4

Existe également sur XOne, PC

Développeur : Slightly Mad Studios

Editeur : Bando Namco

Sortie : 22 septembre 2017

En 2015 une bombe sort sur console, Project CARS, jeu de caisse qui enterre soudainement Gran Turismo et Forza... Pas difficile me direz-vous ;) Une vraie simu de poilu, avec plus de 40 bagnoles possibles à l'écran, un gameplay précis, une réalisation costaud et une gestion de la météo au top. Voir revenir cette licence est une grande nouvelle... enfin devait être une grande nouvelle... Chronique d'une catastrophe... pas annoncée du tout !!!

Ca commence pas terrible, la scène d'intro est saccadée et moins belle que dans le 1, mais pas grave. Avant que l'installation ne se termine on vous propose de tester une première bagnole, et d'entrée c'est totalement incontrôlable, je n'arrive pas à prendre un seul virage sans partir en vrille... Je me pose des questions. Bon, on va attendre l'install complète et modifier les paramètres de gameplay, pas de souci.



Sauf que ces paramètres de gameplay sont d'une complexité absolue, entre les paramètres manettes très nombreux et les paramètres de chaque bagnole, on est perdu. Pas de souci, on va chercher de l'aide sur le web ;) On cherche et là on comprend que je ne suis pas le seul à être perdu, pire, la plupart des gens n'arrivent pas à jouer, les voitures sont totalement incontrôlables ! On attend alors le patch de 5 gigots d'agneau qui finit par tomber... mais drame : ce patch ne change absolument rien ! On cherche à nouveau sur internet, certains trouvent le jeu génial au volant sur PC... d'autres ont déjà revendu le jeu... On trouve toutes sortes d'avis contradictoires !

Mais comment un jeu console peut être vendu sans que le gameplay à la manette soit finalisé bordel de sprites !?



Allez, zappons ce gameplay sorti de la Twilight Zone. Quels sont les points positifs de cette suite ? Une gestion de la météo et de la piste absolument incroyable (Forza 7 est à terre, Turbo sur Coleco aussi), avec les flaques qui se forment et sèchent, et un choix de pistes et de véhicules absolument génial ! Au niveau visuel, à part la piste, je ne note pas de réelle évolution. A coté de ça des régressions malvenues : 30 voitures maxi au lieu de plus de 40 avant, des replays en 30FPS (bien plus fluides avant), et une IA TOTALEMENT à la ramasse ! Même au démarrage ceux derrière vous vous rentrent dedans sans que vous puissiez réagir !!!! Hu ? Je n'ai pas causé des nouveautés : le rallycross et les courses sur neige... Sauf que c'est un rajout bidon sans le moindre intérêt, un peu comme le rallycross de DIRT 4.



Alors soyons clair : impression de gros patch/add on plutôt que de nouveau jeu, impression de régression générale, moins de véhicules, replay pourri, IA à la ramasse, et puis ce gameplay totalement naze où franchir un virage devient un exploit. Les kékés vous diront "il faut savoir piloter, il ne faut pas appuyer à fond sur l'accélérateur, bien freiner avant le virage, etc..."... C'est ce que je fais, mais rien à faire, même en ligne droite j'arrive à partir en tête à queue avec certains véhicules ! Il y a un réel problème ! Si c'est ça une simulation, il y aurait des accidents à chaque virage dans les vraies compétitions ! Et même si le jeu est prévu pour un volant, il doit savoir s'adapter à une manette.

J'ai revendu le jeu... et racheté Project CARS 1... et j'ai rejoué à Project CARS 1 en recommençant le mode carrière depuis le début ! Et j'ai aussitôt trouver le jeu meilleur, bien meilleur que le 2 : meilleure IA (très largement), meilleur pilotage (à des années lumières devant), sans aucunement regretter les nouveaux véhicules, les nouvelles pistes, et la réalisation du 2. Vous ne connaissez pas Project CARS ? Achetez le 1, c'est une bombe qui n'a pas du tout vieillie ! Profitez-en aussi pour jouer aussi à Enduro sur Atari 2600 ou Turbo sur Coleco, mais surtout ne jouez pas à cette daube intergalactique de Project Nanar 2.