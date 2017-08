[RETROGAMING] Wizardry I, II, III The Story of Llylgamyn / Snes

WIZARDRY 1, 2 et 3, THE STORY OF LLYLGAMYN

SUPPORT (pour la saga) : Apple II, Commodore 64, DOS, Macintosh, MSX, MSX 2, NEC PC-9801, Nes, PC booter, PC Engine, Game Boy Color, Super Famicom, Playstation 1 2 3, Saturn, PC, PSP, PSVita, Wonderswan Color, etc…

VERSION TESTEE : SNES (Wizardry 1,2,3 The Story of Llylgamyn) sortie en 1999 au japon, traduction anglaise “Aeon Genesis” en 2000, rebalancing mod “Jeff Ludwig” 2012

EDITEUR : Sir-Tech Software (ASCII / Mediafactory pour la version Snes)

ANNEE: 1981 à 2001 pour la saga, 1999 (J) pour la version Snes.

Un vieux magicien, aux vêtements usés par les donjons et troués par les combats, s’approche de votre table, au fond de l’auberge, et s’affale, épuisé, sur une chaise vide à vos côtés.



Il se penche à vos oreilles et vous murmure :



« Ce test n’a qu’une vocation, qu’une fois arrivé à la fin, vous faire jouer à ce jeu, et l’apprécier comme je l’ai apprécié. S’il n’y a qu’un test écrit de ma plume à retenir, je souhaite du plus profond de mon être que ce soit celui-ci.



Je sais, tous et toutes que vous rencontrez là même problématique, à savoir le temps de jeu. Vous avez des piles et des piles de jeux à finir, et si peu de temps de loisir qui vous reste.



Mais si j’arrive à vous faire jouer à ce titre, balayer d’un revers de la main la pile poussiéreuse de jeux que vous vous êtes assigné à terminer, et remplacer un autre candidat potentiel par ce titre, à insérer Wizardry dans votre « to do list » , et lui consacrer quelques 50h ou 100h de jeu, alors j’aurai réussi.



Chaque mot, chaque phrase doit être pesé, je joue gros sur chaque expression, qui au lieu de vous rapprocher de ce titre, risque à tort de vous en éloigner.



Il arrive parfois, dans la vie d’un joueur, de tomber sur un titre qui va singulièrement changer votre existence. Moi ce fut Wizardry 1-2-3 sur Snes, en 2016.



Pourtant je roule ma bosse de joueur et ai terminé de nombreux jeux depuis les années 80, comme je regrette de n’avoir découvert ce titre que sur le tard. »

Introduction



Wizardry, c’est le père de tous les RPG.



Tout ce que vous jouez ou avez joué, les codes du genre, les petites fenêtres de dialogues des RPG japonais, tout ce que vous connaissez de nos jours, en découle. Sans prétention, mais d’un point de vue historique, de Final Fantasy à Diablo, de Ultima à Dragon Quest, en passant par Phantasy Star, de Demon’s Souls aux Elder Scrolls, une partie de l’ADN de ces titres lui est emprunté.



Wizardry, ce n’est pas qu’un jeu. C’est une saga de 8 épisodes (si l’on exclut les spin-off japonais), appelés « scénarios ». Ici je consacre un test uniquement aux 3 premiers épisodes (sortis sur une seule et même cartouche Snes) histoire de vous mettre le pied à l’étrier, mais cette saga souffre de problème de langue, de support et de durée.

Historique :



- Problème de support :

Oui, le jeu est principalement exclusif au support micro et Apple, et l’est resté de 1981 à 1998 (date de sortie des versions PS1 et Saturn) si l’on excepte les épisodes 1 et 2 sortis sur Nes et exclusifs aux USA. Puis le titre s’est démocratisé et est trouvable sur quelques supports dépourvus de claviers, principalement au pays du soleil levant. N’étant pas trop micro, je suis honteusement passé à côté des premières versions .



- Problème de langue :



Wizardry est typiquement le jeu qui est :

- soit jouable sur micro en anglais

ou

- soit jouable sur console en japonais (+/- traduit à 50% en anglais).



En effet, la plupart des versions consoles officielles disposent dans le menu « option » d’un choix de langue japonais / anglais, mais ne traduit que partiellement le jeu, les objets et menus restant en jap.